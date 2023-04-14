Ховрачева (Федосеева) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ховрачева (Федосеева) Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1984

Отец: Федосеев Виктор Николаевич

Мать: Федосеева Татьяна

Рождение ребёнка
2012

Дочь: Ховрачева Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Ховрачев Алексей

Рождение ребёнка
17.04.2020

Дочь: Ховрачева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Ховрачев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ховрачев Алексей

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