Ховрачева (Федосеева) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1984
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1984
Отец: Федосеев Виктор Николаевич
Мать: Федосеева Татьяна
Рождение ребёнка
2012
Дочь: Ховрачева Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Ховрачев Алексей
Рождение ребёнка
17.04.2020
Дочь: Ховрачева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Ховрачев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ховрачев Алексей