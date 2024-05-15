Журавский Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1955
Отец: Журавский Иосиф
Мать: Журавская (Бородко) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1978
Дочь: Лучкина (Журавская) Наталья
Мать ребёнка: Журавская (Вербицкая) Анна
Рождение ребёнка
13.06.1986
Сын: Журавский Вячеслав
Мать ребёнка: Журавская (Вербицкая) Анна