Журавский Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавский Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1955

Отец: Журавский Иосиф

Мать: Журавская (Бородко) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавская (Вербицкая) Анна

Рождение ребёнка
21.03.1978

Дочь: Лучкина (Журавская) Наталья

Мать ребёнка: Журавская (Вербицкая) Анна

Рождение ребёнка
13.06.1986

Сын: Журавский Вячеслав

Мать ребёнка: Журавская (Вербицкая) Анна

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