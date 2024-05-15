Журавская (Вербицкая) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавский Вячеслав
Рождение ребёнка
21.03.1978
Дочь: Лучкина (Журавская) Наталья
Отец ребёнка: Журавский Вячеслав
Рождение ребёнка
13.06.1986
Сын: Журавский Вячеслав
Отец ребёнка: Журавский Вячеслав