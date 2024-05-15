Журавская (Вербицкая) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавская (Вербицкая) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавский Вячеслав

Рождение ребёнка
21.03.1978

Дочь: Лучкина (Журавская) Наталья

Отец ребёнка: Журавский Вячеслав

Рождение ребёнка
13.06.1986

Сын: Журавский Вячеслав

Отец ребёнка: Журавский Вячеслав

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