Харченко (Ковалева) Наталия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Ковалева) Наталия Борисовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

18.08.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1863 ст.

Отец: Ковалев Борис Денисович

Мать: Ковалева Агафья Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ18-Y?i=651&cc=3511744
Крещение
18.08.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
28.09.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Михаил Андреевич Рудоменко
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Муж: Харченко Илья Петрович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
10.02.1884 ст.

Дочь: Харченко Гликерия Ильинична

Отец ребёнка: Харченко Илья Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PQ-B?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.08.1889 ст.

Сын: Харченко Самуил Ильич

Отец ребёнка: Харченко Илья Петрович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
06.09.1895 ст.

Дочь: Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Харченко Илья Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-3?i=980&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.04.? ст.
Николаевка, Сумська область
Савва Борисович Котенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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