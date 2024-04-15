Харченко (Ковалева) Наталия Борисовна
Место рождения
Дата рождения18.08.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1863 ст.
Отец: Ковалев Борис Денисович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ18-Y?i=651&cc=3511744
Крещение
18.08.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
28.09.1881 ст.
Михаил Андреевич Рудоменко
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
10.02.1884 ст.
Дочь: Харченко Гликерия Ильинична
Отец ребёнка: Харченко Илья Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PQ-B?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.08.1889 ст.
Отец ребёнка: Харченко Илья Петрович
Рождение ребёнка
06.09.1895 ст.
Дочь: Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Харченко Илья Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-3?i=980&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.04.? ст.
Савва Борисович Котенко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно