(Харченко) Елизавета Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Харченко) Елизавета Ильинична

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

06.09.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1895 ст.

Отец: Харченко Илья Петрович

Мать: Харченко Наталия Борисовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-3?i=980&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
07.09.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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