Кузнецова Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Аграфена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Дочь: Кузнецова Парасковья Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Терентьевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Дочь: Кузнецова Парасковья Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Терентьевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Кузнецов Емельян Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Терентьевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Кузнецов Моисей Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Терентьевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Дочь: Кузнецова Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Терентьевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Кузнецов Денис Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Терентьевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Михаил Терентьевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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