Кузнецова Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Дочь: Кузнецова Парасковья Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Дочь: Кузнецова Парасковья Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Кузнецов Емельян Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Кузнецов Моисей Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Дочь: Кузнецова Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Кузнецов Денис Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно