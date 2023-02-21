Ячинов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.12.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ячинова Антонина Михайловна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ячинова Антонина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.?