Ячинов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ячинов Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.12.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ячинова Антонина Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ячинова Антонина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ячинова Антонина Михайловна

Смерть
11.12.?
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