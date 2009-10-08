Белослудцев Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белослудцев Олег

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Место рождения

г. Курган

Дата рождения

07.12.1960

Дата смерти

08.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1960

Отец: Серебряков Владимир

Мать: Белослудцева Антонина

г. Курган
Рождение ребёнка
21.09.1984

Дочь: Шепилова Мария

Мать ребёнка: Белослудцева Елена

г. Киев
Рождение ребёнка
31.01.1989

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Белослудцева Елена

Смерть
08.10.2009
г. Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Богородское кладбище
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