Белослудцев Олег
Место рожденияг. Курган
Дата рождения07.12.1960
Дата смерти08.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1960
Отец: Серебряков Владимир
Мать: Белослудцева Антонина
г. Курган
Рождение ребёнка
21.09.1984
Дочь: Шепилова Мария
Мать ребёнка: Белослудцева Елена
г. Киев
Рождение ребёнка
31.01.1989
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Белослудцева Елена
Смерть
08.10.2009
г. Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Богородское кладбище