Серебряков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебряков Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1940

Отец: Серебряков Дмитрий

Мать: Меньшикова Александра

Рождение ребёнка
07.12.1960

Сын: Белослудцев Олег

Мать ребёнка: Белослудцева Антонина

г. Курган
Рождение ребёнка
28.02.1966

Дочь: Орлова Наталья

Мать ребёнка: Белослудцева Антонина

СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белослудцева Антонина

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