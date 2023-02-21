Серебряков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1940
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1940
Отец: Серебряков Дмитрий
Мать: Меньшикова Александра
Рождение ребёнка
07.12.1960
Сын: Белослудцев Олег
Мать ребёнка: Белослудцева Антонина
г. Курган
Рождение ребёнка
28.02.1966
Дочь: Орлова Наталья
Мать ребёнка: Белослудцева Антонина
СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белослудцева Антонина