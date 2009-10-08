Белослудцева (Лещанова) Антонина
Место рожденияс. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Дата рождения01.05.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1936
Отец: Лещанов Евдоким
Мать: Лещанова Анна
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
07.12.1960
Сын: Белослудцев Олег
Отец ребёнка: Серебряков Владимир
г. Курган
Рождение ребёнка
28.02.1966
Дочь: Орлова Наталья
Отец ребёнка: Серебряков Владимир
СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серебряков Владимир