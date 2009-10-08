Белослудцева (Лещанова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белослудцева (Лещанова) Антонина

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Место рождения

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.

Дата рождения

01.05.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1936

Отец: Лещанов Евдоким

Мать: Лещанова Анна

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
07.12.1960

Сын: Белослудцев Олег

Отец ребёнка: Серебряков Владимир

г. Курган
Рождение ребёнка
28.02.1966

Дочь: Орлова Наталья

Отец ребёнка: Серебряков Владимир

СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Владимир

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