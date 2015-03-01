Журавлева (Антоненко) Татьяна Тимофеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1930
Дата смерти?.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Городской Сергей Моисеевич
Мать: Клавдия Дмитриевна
Россия
Рождение ребёнка
14.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Иван Васильевич
Россия СССР Северная Осетия г.Владикавказ
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Нелля Ивановна
Отец ребёнка: Журавлев Иван Васильевич
Смерть
?.03.2015