Журавлева (Антоненко) Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Антоненко) Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1930

Дата смерти

?.03.2015

Пол

Женский

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Городской Сергей Моисеевич

Мать: Клавдия Дмитриевна

Россия
Рождение ребёнка
14.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Иван Васильевич

Россия СССР Северная Осетия г.Владикавказ
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Нелля Ивановна

Отец ребёнка: Журавлев Иван Васильевич

Смерть
?.03.2015
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