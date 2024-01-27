Журавлев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Иван Васильевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
14.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Тимофеевна

Россия СССР Северная Осетия г.Владикавказ
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Нелля Ивановна

Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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