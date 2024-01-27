Журавлев Иван Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
14.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Тимофеевна
Россия СССР Северная Осетия г.Владикавказ
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Нелля Ивановна
Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно