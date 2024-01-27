(Антоненко) Клавдия Дмитриевна
Место рожденияСССРСеверная Осетия, Моздокский район станица Курская
Дата рождения20.11.1904
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1904
СССРСеверная Осетия, Моздокский район станица Курская
Рождение ребёнка
12.02.1927
Дочь: Енина Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Тихоненко Яков
Кутаиси Грузинская ССР
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Журавлева Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Городской Сергей Моисеевич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихоненко Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997
г.Владикавказ