(Антоненко) Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Антоненко) Клавдия Дмитриевна

Место рождения

СССРСеверная Осетия, Моздокский район станица Курская

Дата рождения

20.11.1904

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1904

Отец: Антоненко Дмитрий Федорович

Мать: Антоненко Евдокия Дементьевна

СССРСеверная Осетия, Моздокский район станица Курская
Рождение ребёнка
12.02.1927

Дочь: Енина Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Тихоненко Яков

Кутаиси Грузинская ССР
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Журавлева Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Городской Сергей Моисеевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихоненко Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городской Сергей Моисеевич

Смерть
1997
г.Владикавказ
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