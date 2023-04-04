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Плакса Василий Герасимович

Место рождения

Кореновск, Краснодарский край, Россия

Дата рождения

1895

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Кореновск, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Климова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Плакса Феодосья Кузьминична

Кореновск, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Плакса Феодосья Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плакса Феодосья Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Плакса Феодосья Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плакса Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Плакса Феодосья Кузьминична

Смерть
1980
Кореновск, Краснодарский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Кореновск, Краснодарский кр., Россия
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