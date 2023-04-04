Плакса Василий Герасимович
Место рожденияКореновск, Краснодарский край, Россия
Дата рождения1895
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Кореновск, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Климова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Плакса Феодосья Кузьминична
Кореновск, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Плакса Феодосья Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плакса Феодосья Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Плакса Феодосья Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плакса Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Плакса Феодосья Кузьминична
Смерть
1980
Кореновск, Краснодарский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Кореновск, Краснодарский кр., Россия