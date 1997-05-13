Климова (Плакса) Екатерина Васильевна
Место рожденияКореновск, Краснодарский край, Россия
Дата рождения1916
Дата смерти13.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Кореновск, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
08.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Семен Акимович
Кореновск, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Семен Акимович
г.Кореновск
Смерть
13.05.1997
Кореновск, Краснодарский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Кореновск, Краснодарский кр., Россия