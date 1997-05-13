Климова (Плакса) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Плакса) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Кореновск, Краснодарский край, Россия

Дата рождения

1916

Дата смерти

13.05.1997

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Плакса Василий Герасимович

Мать: Плакса Феодосья Кузьминична

Кореновск, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
08.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Семен Акимович

Кореновск, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Семен Акимович

г.Кореновск
Смерть
13.05.1997
Кореновск, Краснодарский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Кореновск, Краснодарский кр., Россия
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