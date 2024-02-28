Кулак (Петрова) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения19.11.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1967
Рождение ребёнка
28.06.1987
Сын: Скабелин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Скабелин Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
04.08.2001
Дочь: Кулак Ангелина Сергеевна
Отец ребёнка: Кулак Сергей Юрьевич
Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулак Сергей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно