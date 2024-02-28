Кулак (Петрова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулак (Петрова) Ольга Владимировна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

19.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1967

Отец: Петров Владимир Дмитриевич

Мать: Петрова Мария Антоновна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
28.06.1987

Сын: Скабелин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Скабелин Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
04.08.2001

Дочь: Кулак Ангелина Сергеевна

Отец ребёнка: Кулак Сергей Юрьевич

Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулак Сергей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скабелин Александр Сергеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Скабелин Александр Сергеевич

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