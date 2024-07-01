Панкратьева (Гаврилова) Евдокия Матфеевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1861
Крещение
20.03.1861
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.02.1886
Дочь: Панкратьева Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Панкратьев Василий Евфимович
Бракосочетание
16.02.1886
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1887
Сын: Панкратьев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Панкратьев Василий Евфимович
Рождение ребёнка
05.11.1887
Сын: Панкратьев Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Панкратьев Василий Евфимович
Смерть
Неизвестно