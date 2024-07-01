Панкратьева (Гаврилова) Евдокия Матфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратьева (Гаврилова) Евдокия Матфеевна

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

01.03.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1861

Отец: Гаврилов Матфей Максимович

Мать: Гаврилова (Баруева) Параскева Аггеевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
20.03.1861
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.02.1886

Дочь: Панкратьева Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Панкратьев Василий Евфимович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
16.02.1886

Муж: Панкратьев Василий Евфимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1887

Сын: Панкратьев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Панкратьев Василий Евфимович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.11.1887

Сын: Панкратьев Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Панкратьев Василий Евфимович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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