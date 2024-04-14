Зверева (Плотникова) Марья Ефремовна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Плотников Ефрем
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Зверев Василий
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Зверев Василий
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Зверев Василий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Зверев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Зверев Василий
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Зверев Василий
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Зверев Василий
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Зверев Василий
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Зверев Лазар Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Зверев Лазар Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зверев Василий
Смерть
Неизвестно