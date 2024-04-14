Зверева (Плотникова) Марья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Плотникова) Марья Ефремовна

Место рождения

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Плотников Ефрем

Мать: не указана

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Зверев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Зверев Василий

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Зверев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Зверев Василий

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Зверев Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Зверев Василий

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Зверев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Зверев Василий

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Зверев Максим Васильевич

Отец ребёнка: Зверев Василий

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Зверев Лазар Васильевич

Отец ребёнка: Зверев Василий

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Зверев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Зверев Василий

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Зверев Анисим Лазаревич

Отец ребёнка: Зверев Лазар Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Зверев Евдоким Лазаревич

Отец ребёнка: Зверев Лазар Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Василий

Смерть
Неизвестно
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