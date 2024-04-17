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Зверев Лазар Васильевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Зверев Василий

Мать: Зверева Марья Ефремовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Зверева Зиновья Лазаревна

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Зверев Анисим Лазаревич

Мать ребёнка: Зверева Марья Ефремовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.04.1808

Сын: Зверев Иван Лазаревич

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.05.1808

Сын: Зверев Константин Лазаревич

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Зверев Влас Лазаревич

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Зверев Евдоким Лазаревич

Мать ребёнка: Зверева Марья Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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