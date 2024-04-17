Зверев Лазар Васильевич
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Зверев Василий
Мать: Зверева Марья Ефремовна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Зверева Зиновья Лазаревна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Зверева Марья Ефремовна
Рождение ребёнка
18.04.1808
Рождение ребёнка
14.05.1808
Сын: Зверев Константин Лазаревич
Рождение ребёнка
1813
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Зверева Марья Ефремовна
Смерть
Неизвестно