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Грибков Федор Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Грибков Елисей Илларионович

Мать: Грибкова Меланья

Рождение ребёнка
1913

Сын: Грибков Александр Федорович

Мать ребёнка: Грибкова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Грибков Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Грибков Владимир Федорович

Мать ребёнка: Грибкова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
28.04.1927

Сын: Грибков Василий Федорович

Мать ребёнка: Грибкова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибкова Устинья Федоровна

Мать ребёнка: Грибкова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибкова Устинья Федоровна

Мать ребёнка: Грибкова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибкова Ефросинья Федоровна

Мать ребёнка: Грибкова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Тимофей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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