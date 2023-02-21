Грибков Федор Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Грибков Елисей Илларионович
Мать: Грибкова Меланья
Рождение ребёнка
1913
Сын: Грибков Александр Федорович
Мать ребёнка: Грибкова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Грибков Владимир Федорович
Мать ребёнка: Грибкова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
28.04.1927
Сын: Грибков Василий Федорович
Мать ребёнка: Грибкова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибкова Устинья Федоровна
Мать ребёнка: Грибкова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибкова Устинья Федоровна
Мать ребёнка: Грибкова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибкова Ефросинья Федоровна
Мать ребёнка: Грибкова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибков Тимофей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно