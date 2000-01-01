Грибкова Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Грибков Александр Федорович
Отец ребёнка: Грибков Федор Елисеевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Грибков Владимир Федорович
Отец ребёнка: Грибков Федор Елисеевич
Рождение ребёнка
28.04.1927
Сын: Грибков Василий Федорович
Отец ребёнка: Грибков Федор Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибкова Устинья Федоровна
Отец ребёнка: Грибков Федор Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибкова Устинья Федоровна
Отец ребёнка: Грибков Федор Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибкова Ефросинья Федоровна
Отец ребёнка: Грибков Федор Елисеевич
Смерть
Неизвестно