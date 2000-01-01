Грибкова Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибкова Марфа Алексеевна

Грибкова Марфа Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Грибков Александр Федорович

Отец ребёнка: Грибков Федор Елисеевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Грибков Владимир Федорович

Отец ребёнка: Грибков Федор Елисеевич

Рождение ребёнка
28.04.1927

Сын: Грибков Василий Федорович

Отец ребёнка: Грибков Федор Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибкова Устинья Федоровна

Отец ребёнка: Грибков Федор Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибкова Устинья Федоровна

Отец ребёнка: Грибков Федор Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибкова Ефросинья Федоровна

Отец ребёнка: Грибков Федор Елисеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close