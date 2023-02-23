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Зиновия Филипповна

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Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

18.09.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
08.02.1867

Муж: Анисимов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
04.07.1868

Сын: Анисимов Прокопий Николаевич

Отец ребёнка: Анисимов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
09.04.1870

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Анисимов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
15.01.1873

Дочь: Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Анисимов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
20.05.1878

Дочь: Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Анисимов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
29.05.1881

Сын: Анисимов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Анисимов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Анисимов Николай Михайлович

Смерть
18.09.1898
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