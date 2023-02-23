Зиновия Филипповна
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти18.09.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
08.02.1867
Рождение ребёнка
04.07.1868
Сын: Анисимов Прокопий Николаевич
Отец ребёнка: Анисимов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
09.04.1870
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Анисимов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
15.01.1873
Дочь: Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Анисимов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
20.05.1878
Дочь: Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Анисимов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
29.05.1881
Отец ребёнка: Анисимов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Анисимов Николай Михайлович
Смерть
18.09.1898