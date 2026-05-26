(Анисимова) Ксения Николаевна 15.01.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

(Анисимова) Ксения Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 15.01.1873, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Анисимов Николай Михайлович1842 г.р.
Мать
Анисимова Зиновия Филипповна1845 г.р.
Супруги
Сорокин Гаврил ИгнатьевичОколо 1876 г.р.
Дети
Сорокин мертворожденный Гаврилов05.06.1899 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1873

Отец: Анисимов Николай Михайлович

Мать: Анисимова Зиновия Филипповна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
22.05.1895

Муж: Сорокин Гаврил Игнатьевич

Рождение ребёнка
05.06.1899 ст.

Сын: Сорокин мертворожденный Гаврилов

Отец ребёнка: Сорокин Гаврил Игнатьевич

Кенесары, Бурабайский район, Акмолинская область

Смерть
Неизвестно

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