(Анисимова) Ксения Николаевна
женский, родилась 15.01.1873, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецАнисимов Николай Михайлович1842 г.р.
МатьАнисимова Зиновия Филипповна1845 г.р.
Супруги
Сорокин Гаврил ИгнатьевичОколо 1876 г.р.
Дети
Сорокин мертворожденный Гаврилов05.06.1899 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1873
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.05.1895
Рождение ребёнка
05.06.1899 ст.
Сын: Сорокин мертворожденный Гаврилов
Отец ребёнка: Сорокин Гаврил Игнатьевич
Кенесары, Бурабайский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно