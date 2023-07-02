Демид Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Июда Демидович
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Мавра Демидовна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Григорий Демидович
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Смерть
1783
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот