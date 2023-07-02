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Демид Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1760 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1773 г.р.

Добавил:

ИВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Июда Демидович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Мавра Демидовна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Григорий Демидович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Смерть
1783
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот