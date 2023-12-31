Домашева Тумашева Ксения Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомашева Тумашева Ксения Прокопьевна

Домашева Тумашева Ксения Прокопьевна

Место рождения

Цурухайтуевкая крепость

Дата рождения

17.12.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1817 ст.

Отец: Домашев Тумашев Прокопий Егорович

Мать: Домашева Тумашева Александра Софроновна

Цурухайтуевкая крепость
Восприемники: казака Прокопья Шестакова дочь девица Акилина. МК Нерчиского Заводского духовного правления Црухайтуевского форпоста Николаевской церкви. осн.: ф. 282. оп. 1, д.125
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close