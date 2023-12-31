Домашева Тумашева Ксения Прокопьевна
Место рожденияЦурухайтуевкая крепость
Дата рождения17.12.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1817 ст.
Цурухайтуевкая крепость
Восприемники: казака Прокопья Шестакова дочь девица Акилина. МК Нерчиского Заводского духовного правления Црухайтуевского форпоста Николаевской церкви. осн.: ф. 282. оп. 1, д.125
Смерть
Неизвестно