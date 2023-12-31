Домашев Тумашев Прокопий Егорович
Место рожденияЦурухайтуевский форпост
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1787
Цурухайтуевский форпост
Бракосочетание
До ?.01.1812
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Домашев Тумашев Матвей Прокопьевич
Мать ребёнка: Домашева Тумашева Александра Софроновна
Цурухайтуевский форпост
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич
Мать ребёнка: Домашева Тумашева Александра Софроновна
Цурухайтуевский форпост
Рождение ребёнка
17.12.1817 ст.
Дочь: Домашева Тумашева Ксения Прокопьевна
Мать ребёнка: Домашева Тумашева Александра Софроновна
Цурухайтуевкая крепость
Восприемники: казака Прокопья Шестакова дочь девица Акилина. МК Нерчиского Заводского духовного правления Црухайтуевского форпоста Николаевской церкви. осн.: ф. 282. оп. 1, д.125
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Пешкова Ульяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Домашева Тумашева Александра Софроновна
Цурухайтуевкая крепость
Рождение ребёнка
26.06.1821 ст.
Дочь: Домашева Тумашева Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Домашева Тумашева Александра Софроновна
Цурухайтуевкая крепость
У казачьего сына Прокопья Домашева дочь Мария. Восприемники: отставного казака Данила Астраханцова жена Мария
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Домашев Тумашев Глеб Прокопьевич
Мать ребёнка: Домашева Тумашева Александра Софроновна
Цурухайтуевский форпост
Поручитель
25.01.1828 ст.
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
У Александра Ивановича Домашева (Тумашева). Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 211, л. 23, запись № 12.
Смерть
После 1853
Цурухайтуевский форпост