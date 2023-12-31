Домашев Тумашев Прокопий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашев Тумашев Прокопий Егорович

Место рождения

Цурухайтуевский форпост

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1853

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1766 г.р.

Жена

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Домашев Тумашев Егор Степанович

Мать: Домашева Тумашева Евдокия Савельевна

Цурухайтуевский форпост
Бракосочетание
До ?.01.1812

Жена: Домашева Тумашева Александра Софроновна

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Домашев Тумашев Матвей Прокопьевич

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Александра Софроновна

Цурухайтуевский форпост
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Александра Софроновна

Цурухайтуевский форпост
Рождение ребёнка
17.12.1817 ст.

Дочь: Домашева Тумашева Ксения Прокопьевна

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Александра Софроновна

Цурухайтуевкая крепость
Восприемники: казака Прокопья Шестакова дочь девица Акилина. МК Нерчиского Заводского духовного правления Црухайтуевского форпоста Николаевской церкви. осн.: ф. 282. оп. 1, д.125
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Пешкова Ульяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Александра Софроновна

Цурухайтуевкая крепость
Рождение ребёнка
26.06.1821 ст.

Дочь: Домашева Тумашева Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Александра Софроновна

Цурухайтуевкая крепость
У казачьего сына Прокопья Домашева дочь Мария. Восприемники: отставного казака Данила Астраханцова жена Мария
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Домашев Тумашев Глеб Прокопьевич

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Александра Софроновна

Цурухайтуевский форпост
Поручитель
25.01.1828 ст.
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
У Александра Ивановича Домашева (Тумашева). Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 211, л. 23, запись № 12.
Смерть
После 1853
Цурухайтуевский форпост
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