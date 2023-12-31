Домашева Тумашева Александра Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашева Тумашева Александра Софроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.01.1812

Муж: Домашев Тумашев Прокопий Егорович

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Домашев Тумашев Матвей Прокопьевич

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Прокопий Егорович

Цурухайтуевский форпост
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Прокопий Егорович

Цурухайтуевский форпост
Рождение ребёнка
17.12.1817 ст.

Дочь: Домашева Тумашева Ксения Прокопьевна

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Прокопий Егорович

Цурухайтуевкая крепость
Восприемники: казака Прокопья Шестакова дочь девица Акилина. МК Нерчиского Заводского духовного правления Црухайтуевского форпоста Николаевской церкви. осн.: ф. 282. оп. 1, д.125
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Пешкова Ульяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Прокопий Егорович

Цурухайтуевкая крепость
Рождение ребёнка
26.06.1821 ст.

Дочь: Домашева Тумашева Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Прокопий Егорович

Цурухайтуевкая крепость
У казачьего сына Прокопья Домашева дочь Мария. Восприемники: отставного казака Данила Астраханцова жена Мария
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Домашев Тумашев Глеб Прокопьевич

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Прокопий Егорович

Цурухайтуевский форпост
Смерть
Неизвестно
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