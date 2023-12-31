Домашева Тумашева Александра Софроновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
До ?.01.1812
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Домашев Тумашев Матвей Прокопьевич
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Прокопий Егорович
Цурухайтуевский форпост
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Прокопий Егорович
Цурухайтуевский форпост
Рождение ребёнка
17.12.1817 ст.
Дочь: Домашева Тумашева Ксения Прокопьевна
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Прокопий Егорович
Цурухайтуевкая крепость
Восприемники: казака Прокопья Шестакова дочь девица Акилина. МК Нерчиского Заводского духовного правления Црухайтуевского форпоста Николаевской церкви. осн.: ф. 282. оп. 1, д.125
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Пешкова Ульяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Прокопий Егорович
Цурухайтуевкая крепость
Рождение ребёнка
26.06.1821 ст.
Дочь: Домашева Тумашева Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Прокопий Егорович
Цурухайтуевкая крепость
У казачьего сына Прокопья Домашева дочь Мария. Восприемники: отставного казака Данила Астраханцова жена Мария
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Домашев Тумашев Глеб Прокопьевич
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Прокопий Егорович
Цурухайтуевский форпост
Смерть
Неизвестно