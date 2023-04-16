Видинеев Андрей Васильевич
Место рожденияНовосибирская обл., Доволенский р-н, с. Романово
Дата рождения1895
Дата смертиДо 1940
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Видинеев Василий
Новосибирская обл., Доволенский р-н, с. Романово
Рождение ребёнка
21.11.1918
Сын: Видинеев Михаил Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Новосибирская обл., Доволенский р-н, с. Романово
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Новосибирская обл., Доволенский р-н, с. Романово
Рождение ребёнка
1924
Сын: Видинеев Валентин Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Новосибирская обл., Доволенский р-н, с. Романово
Смерть
До 1940
Новосибирская обл., Доволенский р-н, с. Романово
Умер от болезни лёгких до войны