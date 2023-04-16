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Видинеев Андрей Васильевич

Место рождения

Новосибирская обл., Доволенский р-н, с. Романово

Дата рождения

1895

Дата смерти

До 1940

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Видинеев Василий

Мать: Видинеева Василиса Ликандровна

Новосибирская обл., Доволенский р-н, с. Романово
Рождение ребёнка
21.11.1918

Сын: Видинеев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Новосибирская обл., Доволенский р-н, с. Романово
Рождение ребёнка
1922

Сын: Веденеев Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Новосибирская обл., Доволенский р-н, с. Романово
Рождение ребёнка
1924

Сын: Видинеев Валентин Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Новосибирская обл., Доволенский р-н, с. Романово
Смерть
До 1940
Новосибирская обл., Доволенский р-н, с. Романово
Умер от болезни лёгких до войны
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