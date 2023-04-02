Видинеева (Моторина) Василиса Ликандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видинеева (Моторина) Василиса Ликандровна

Место рождения

Томская губерня, Барнаульский уезд, п. Романовка

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Около 1954

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Моторин Ликандр

Мать: не указана

Томская губерня, Барнаульский уезд, п. Романовка
Рождение ребёнка
1893

Сын: Веденеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Видинеев Василий

Новосибирская обл., Доволенский р-н, с. Романово
Рождение ребёнка
1895

Сын: Видинеев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Видинеев Василий

Новосибирская обл., Доволенский р-н, с. Романово
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Видинеев Сёма Васильевич

Отец ребёнка: Видинеев Василий

Рождение ребёнка
1911

Сын: Видинеев Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Видинеев Василий

Новосибирская обл, Доволенский р-н, с. Романовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Видинеев Василий

Смерть
Около 1954
Томская губерня, Барнаульский уезд, п. Романовка
Умерла, когда уже родились т. Галя и т. Валя 53 и 54 г. рождения. Бабушкины дочки. Прапрабабушка умерла в возрасте примерно 97 лет
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