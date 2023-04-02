Видинеева (Моторина) Василиса Ликандровна
Место рожденияТомская губерня, Барнаульский уезд, п. Романовка
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиОколо 1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1858
Отец: Моторин Ликандр
Мать: не указана
Томская губерня, Барнаульский уезд, п. Романовка
Рождение ребёнка
1893
Сын: Веденеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Видинеев Василий
Новосибирская обл., Доволенский р-н, с. Романово
Рождение ребёнка
1895
Сын: Видинеев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Видинеев Василий
Новосибирская обл., Доволенский р-н, с. Романово
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Видинеев Василий
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Видинеев Василий
Новосибирская обл, Доволенский р-н, с. Романовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Видинеев Василий
Смерть
Около 1954
Томская губерня, Барнаульский уезд, п. Романовка
Умерла, когда уже родились т. Галя и т. Валя 53 и 54 г. рождения. Бабушкины дочки. Прапрабабушка умерла в возрасте примерно 97 лет