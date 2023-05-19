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Веденеев Иван Андреевич

Место рождения

Романовское

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Видинеев Андрей Васильевич

Мать: не указана

Призыв на военную службу
С Неизвестно по 15.08.1942
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Веденеев Иван Андреевич Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1922 Дата призыва: Доволенский РВК, Новосибирская обл., Доволенский р-н Воинское звание: гв. красноармеец Последнее место... Показать все
Смерть
Неизвестно
Перезахоронение
Неизвестно
Иловлинский р-н, с.п. Сиротинское, х. Шохинский
Веденеев Иван Андреевич Поименный список захоронения Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: 15.08.1942 Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Волгоградская обл. Место захоронения: Иловлин... Показать все
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