Веденеев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Видинеев Андрей Васильевич
Мать: не указана
Призыв на военную службу
С Неизвестно по 15.08.1942
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Веденеев Иван Андреевич Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1922 Дата призыва: Доволенский РВК, Новосибирская обл., Доволенский р-н Воинское звание: гв. красноармеец Последнее место... Показать все
Смерть
Неизвестно
Перезахоронение
Неизвестно
Иловлинский р-н, с.п. Сиротинское, х. Шохинский
Веденеев Иван Андреевич Поименный список захоронения Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: 15.08.1942 Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Волгоградская обл. Место захоронения: Иловлин... Показать все