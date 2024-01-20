Тюрина (Тюрина) Валентина Алекссевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Тюрина) Валентина Алекссевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Тюрин Алексей Трофимович

Мать: Тюрина Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Володя

Отец ребёнка: Степанов Евгений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Евгений Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1933

Сын: Эйрих Эдуард Александрович

Отец ребёнка: Эйрих Александр

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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