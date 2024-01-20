Тюрина (Тюрина) Валентина Алекссевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Тюрин Алексей Трофимович
Мать: Тюрина Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Володя
Отец ребёнка: Степанов Евгений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1933
Сын: Эйрих Эдуард Александрович
Отец ребёнка: Эйрих Александр
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно