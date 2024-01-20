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Тюрин Алексей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Тюрина (Тюрина) Антонина

Мать ребёнка: Тюрина Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Тюрина (Тюрина) Таисия

Мать ребёнка: Тюрина Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Тюрина (Тюрина) Анна (Нюра)

Мать ребёнка: Тюрина Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Тюрина (Тюрина) Любовь

Мать ребёнка: Тюрина Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Тюрина (Тюрина) Валентина Алекссевна

Мать ребёнка: Тюрина Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Тюрин Николай

Мать ребёнка: Тюрина Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Тюрин Виктор

Мать ребёнка: Тюрина Аграфена Ивановна

Рождение
Около 1964

Отец: Тюрин Трофим

Мать: Мать Алексея Тюрина

Смерть
Неизвестно

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