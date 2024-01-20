Тюрин Алексей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1964
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Тюрина (Тюрина) Антонина
Мать ребёнка: Тюрина Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Тюрина (Тюрина) Таисия
Мать ребёнка: Тюрина Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Тюрина (Тюрина) Анна (Нюра)
Мать ребёнка: Тюрина Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Тюрина (Тюрина) Любовь
Мать ребёнка: Тюрина Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Тюрина (Тюрина) Валентина Алекссевна
Мать ребёнка: Тюрина Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Тюрин Николай
Мать ребёнка: Тюрина Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Тюрин Виктор
Мать ребёнка: Тюрина Аграфена Ивановна
Рождение
Около 1964
Отец: Тюрин Трофим
Мать: Мать Алексея Тюрина
Смерть
Неизвестно