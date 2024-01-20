Тюрина Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Иван
Мать: Мать Агафрены Ивановны
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Тюрина (Тюрина) Антонина
Отец ребёнка: Тюрин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Тюрина (Тюрина) Таисия
Отец ребёнка: Тюрин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Тюрина (Тюрина) Анна (Нюра)
Отец ребёнка: Тюрин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Тюрина (Тюрина) Любовь
Отец ребёнка: Тюрин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Тюрина (Тюрина) Валентина Алекссевна
Отец ребёнка: Тюрин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Тюрин Николай
Отец ребёнка: Тюрин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Тюрин Виктор
Отец ребёнка: Тюрин Алексей Трофимович
Смерть
Неизвестно