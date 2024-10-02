Karpin (Веледеев) Venedikt Ivanovich
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1715
Дата смерти20.08.1775
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715
Отец: Karpin (Веледеев) Ivan
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1749
Сын: Karpin (Веледеев) Aleksei Venediktovich
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.08.1775