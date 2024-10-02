Karpin (Веледеев) Venedikt Ivanovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Karpin (Веледеев) Venedikt Ivanovich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1715

Дата смерти

20.08.1775

Пол

Мужской

Отец

1678 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715

Отец: Karpin (Веледеев) Ivan

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1749

Сын: Karpin (Веледеев) Aleksei Venediktovich

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.08.1775

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