Karpin (Веледеев) Ivan
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1715
Сын: Karpin (Веледеев) Venedikt Ivanovich
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Сын: Karpin (Веледеев) Aleksei Ivanovich
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно