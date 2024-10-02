Karpin (Веледеев) Ivan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Karpin (Веледеев) Ivan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1715 г.р.
Вычислено 1733 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1715

Сын: Karpin (Веледеев) Venedikt Ivanovich

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Сын: Karpin (Веледеев) Aleksei Ivanovich

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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