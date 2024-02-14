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Шакирзянов Гариф

Место рождения

г. Чкалов

Дата рождения

1909

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шакирзянов Хасан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шакирзянова (Садыкова) Асия

Военная награда
Неизвестно
Шакиржанов Гариф Хасанович Ст. сержант __.__.1907. 21.03.1945 Орден Отечественной войны II степени, Орден Славы III степени,Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
14.09.1934

Сын: Шакирзянов Марат

Мать ребёнка: Шакирзянова (Садыкова) Асия

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирзянова (Садыкова) Асия

Смерть
1992

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