Шакирзянов Гариф
Место рожденияг. Чкалов
Дата рождения1909
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Шакирзянов Хасан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Шакиржанов Гариф Хасанович Ст. сержант __.__.1907. 21.03.1945 Орден Отечественной войны II степени, Орден Славы III степени,Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
14.09.1934
Сын: Шакирзянов Марат
Мать ребёнка: Шакирзянова (Садыкова) Асия
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шакирзянова (Садыкова) Асия
Смерть
1992