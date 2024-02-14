Шакирзянова (Садыкова) Асия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирзянова (Садыкова) Асия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1918 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Садыков Фазылжан

Мать: Садыкова (Шакирзянова) Нурдида

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакирзянов Гариф

Рождение ребёнка
14.09.1934

Сын: Шакирзянов Марат

Отец ребёнка: Шакирзянов Гариф

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакирзянов Гариф

Смерть
Неизвестно

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