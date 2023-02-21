Шанабаева (Аугустайтите) Регина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанабаева (Аугустайтите) Регина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.2006

Сын: Шанабаев Тимур Ринатович

Отец ребёнка: Шанабаев Ринат Маратович

Рождение ребёнка
04.09.2009

Дочь: Шанабаева Камилла Ринатовна

Отец ребёнка: Шанабаев Ринат Маратович

Рождение ребёнка
26.01.2012

Дочь: Шанабаева Аделия Ринатовна

Отец ребёнка: Шанабаев Ринат Маратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанабаев Ринат Маратович

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