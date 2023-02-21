Шанабаева (Аугустайтите) Регина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.2006
Отец ребёнка: Шанабаев Ринат Маратович
Рождение ребёнка
04.09.2009
Дочь: Шанабаева Камилла Ринатовна
Отец ребёнка: Шанабаев Ринат Маратович
Рождение ребёнка
26.01.2012
Дочь: Шанабаева Аделия Ринатовна
Отец ребёнка: Шанабаев Ринат Маратович
Бракосочетание
Неизвестно