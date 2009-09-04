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Шанабаева Камилла Ринатовна
Шанабаева Камилла Ринатовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.09.2009
Пол
Женский
Отец
Шанабаев Ринат Маратович
1972 г.р.
Мать
Шанабаева (Аугустайтите) Регина
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.2009
Отец:
Шанабаев Ринат Маратович
Мать:
Шанабаева Регина
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