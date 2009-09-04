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Шанабаева Камилла Ринатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.2009

Отец: Шанабаев Ринат Маратович

Мать: Шанабаева Регина

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