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Шанашбаева Аделия Ринатовна
Шанашбаева Аделия Ринатовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.01.2012
Пол
Женский
Отец
Шанашбаев Ринат Маратович
1972 г.р.
Мать
Шанашбаева (Аугустайтите) Регина
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2012
Отец:
Шанашбаев Ринат Маратович
Мать:
Шанашбаева Регина
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