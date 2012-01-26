Шанашбаева Аделия Ринатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанашбаева Аделия Ринатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2012

Отец: Шанашбаев Ринат Маратович

Мать: Шанашбаева Регина

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