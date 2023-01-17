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Кованский Иван Ефимович

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Место рождения

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Кованский Ефим

Мать: не указана

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.12.1874

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кованская Гликерия Ильинична

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.01.1875

Сын: Кованский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Кованская Гликерия Ильинична

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.08.1876

Сын: Кованский Василий Иванович

Мать ребёнка: Кованская Гликерия Ильинична

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.09.1878

Сын: Кованский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Кованская Гликерия Ильинична

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.10.1878

Сын: Кованский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Кованская Гликерия Ильинична

Рождение ребёнка
24.03.1881

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кованская Гликерия Ильинична

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Кованская Гликерия Ильинична

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кованская Гликерия Ильинична

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кованская Гликерия Ильинична

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кованский Ефим Иванович

Мать ребёнка: Кованская Гликерия Ильинична

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кованская Гликерия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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