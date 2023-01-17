Кованский Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Кованский Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1874
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кованская Гликерия Ильинична
Рождение ребёнка
14.01.1875
Рождение ребёнка
03.08.1876
Сын: Кованский Василий Иванович
Мать ребёнка: Кованская Гликерия Ильинична
Рождение ребёнка
21.09.1878
Рождение ребёнка
21.10.1878
Рождение ребёнка
24.03.1881
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кованская Гликерия Ильинична
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Кованская Гликерия Ильинична
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кованская Гликерия Ильинична
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кованская Гликерия Ильинична
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Кованская Гликерия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно