Кованская Гликерия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованская Гликерия Ильинична

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Место рождения

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.12.1874

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кованский Иван Ефимович

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.01.1875

Сын: Кованский Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кованский Иван Ефимович

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.08.1876

Сын: Кованский Василий Иванович

Отец ребёнка: Кованский Иван Ефимович

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.09.1878

Сын: Кованский Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кованский Иван Ефимович

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.10.1878

Сын: Кованский Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кованский Иван Ефимович

Рождение ребёнка
24.03.1881

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кованский Иван Ефимович

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кованский Иван Ефимович

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кованский Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кованский Иван Ефимович

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кованский Ефим Иванович

Отец ребёнка: Кованский Иван Ефимович

Бакшеево, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кованский Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
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