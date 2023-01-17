Кованская Гликерия Ильинична
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1874
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кованский Иван Ефимович
Рождение ребёнка
14.01.1875
Рождение ребёнка
03.08.1876
Сын: Кованский Василий Иванович
Отец ребёнка: Кованский Иван Ефимович
Рождение ребёнка
21.09.1878
Рождение ребёнка
21.10.1878
Рождение ребёнка
24.03.1881
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кованский Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кованский Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кованский Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кованский Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Кованский Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно