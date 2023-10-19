Басова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1852

Дочь: Анна Арсеньевна

Отец ребёнка: Басов Арсений Павлович

Рождение ребёнка
16.04.1853

Дочь: Чаплина Любовь Арсеньевна

Отец ребёнка: Басов Арсений Павлович

Российская Империя
Рождение ребёнка
16.05.1854

Сын: Басов Александр Арсеньевич

Отец ребёнка: Басов Арсений Павлович

Рождение ребёнка
23.06.1859

Сын: Басов Николай Арсеньевич

Отец ребёнка: Басов Арсений Павлович

Рождение ребёнка
10.10.1861

Дочь: Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Басов Арсений Павлович

Рождение ребёнка
15.03.1864

Дочь: Докучаева Аглаида Арсеньевна

Отец ребёнка: Басов Арсений Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1885
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