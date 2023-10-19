Басова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1852
Дочь: Анна Арсеньевна
Отец ребёнка: Басов Арсений Павлович
Рождение ребёнка
16.04.1853
Дочь: Чаплина Любовь Арсеньевна
Отец ребёнка: Басов Арсений Павлович
Российская Империя
Рождение ребёнка
16.05.1854
Сын: Басов Александр Арсеньевич
Отец ребёнка: Басов Арсений Павлович
Рождение ребёнка
23.06.1859
Отец ребёнка: Басов Арсений Павлович
Рождение ребёнка
10.10.1861
Дочь: Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Басов Арсений Павлович
Рождение ребёнка
15.03.1864
Дочь: Докучаева Аглаида Арсеньевна
Отец ребёнка: Басов Арсений Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1885