Чаплина (Басова) Любовь Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаплина (Басова) Любовь Арсеньевна

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

16.04.1853

Дата смерти

17.10.1880

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1853

Отец: Басов Арсений Павлович

Мать: Басова Мария Александровна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Чаплин Павел Алексеевич

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.10.1880
Збоево, Ржевский муниципальный район, Тверская область
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