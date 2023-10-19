Чаплина (Басова) Любовь Арсеньевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения16.04.1853
Дата смерти17.10.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1853
Отец: Басов Арсений Павлович
Российская Империя
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Чаплин Павел Алексеевич
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.10.1880
Збоево, Ржевский муниципальный район, Тверская область