Басов Николай Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басов Николай Арсеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1859

Дата смерти

03.05.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1859

Отец: Басов Арсений Павлович

Мать: Басова Мария Александровна

Бракосочетание
28.04.1891

Жена: Серафима Михайловна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Басова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Серафима Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.05.1905
Збоево, Ржевский муниципальный район, Тверская область
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