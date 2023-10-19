Басов Николай Арсеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1859
Дата смерти03.05.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1859
Отец: Басов Арсений Павлович
Бракосочетание
28.04.1891
Жена: Серафима Михайловна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Басова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Серафима Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.05.1905
Збоево, Ржевский муниципальный район, Тверская область