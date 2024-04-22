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Баланов Иван Яковлевич

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Баланов Яков Федорович

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
26.01.1901 ст.

Жена: Баланова Мария Васильевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.12.1901

Сын: Баланов Николай Иванович

Мать ребёнка: Баланова Мария Васильевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.01.1909 ст.

Сын: Баланов Петр Иванович

Мать ребёнка: Баланова Мария Васильевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
31.08.1911 ст.

Сын: Баланов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Баланова Мария Васильевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.02.1914 ст.

Сын: Баланов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Баланова Мария Васильевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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