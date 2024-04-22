Баланов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Баланов Яков Федорович
Бракосочетание
26.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
07.12.1901
Мать ребёнка: Баланова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
19.01.1909 ст.
Мать ребёнка: Баланова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
31.08.1911 ст.
Мать ребёнка: Баланова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
08.02.1914 ст.
Мать ребёнка: Баланова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно