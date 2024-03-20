Баланов Яков Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти24.12.1905 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева (Баланова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Баланов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.12.1905 ст.