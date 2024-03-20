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Баланов Яков Федорович

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

24.12.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева (Баланова) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Баланов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Баланов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
24.12.1905 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

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