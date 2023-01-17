Николаев Павел Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
15.?.1889
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1890
Сын: Николаев Пантелеймон Павлович
Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
23.08.1891
Сын: Николаев Александр Павлович
Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
15.12.1892
Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
20.05.1895
Дочь: Феодосия Павловна
Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
16.03.1898
Дочь: Васильева Мария Николаева
Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
17.02.1901
Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
11.08.1903
Сын: Николаев Василий Павлович
Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
21.01.1906
Дочь: Надысева Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
20.02.1908
Сын: Николаев Алексей Павлович
Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова
Смерть
Неизвестно