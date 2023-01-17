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Николаев Павел Леонтьевич

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Килячков - Николаев Леонтий Михаилович

Мать: Васильева Евдокия Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.?.1889

Жена: Николаев Евдокия Ксенофонтова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1890

Сын: Николаев Пантелеймон Павлович

Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.08.1891

Сын: Николаев Александр Павлович

Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.12.1892

Сын: Николаев Павел Павлович

Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1895

Дочь: Феодосия Павловна

Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.03.1898

Дочь: Васильева Мария Николаева

Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Николаев Архип Павлович

Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1903

Сын: Николаев Василий Павлович

Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1906

Дочь: Надысева Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1908

Сын: Николаев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Николаев Евдокия Ксенофонтова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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