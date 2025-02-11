(Николаева) Феодосия Павловна
женский, родилась 20.05.1895, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 06.08.1896, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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Место
Комментарий
Рождение
20.05.1895
Отец: Николаев Павел Леонтьевич
Мать: не указана
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.08.1896
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область