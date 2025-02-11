(Николаева) Феодосия Павловна 20.05.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

(Николаева) Феодосия Павловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 20.05.1895, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 06.08.1896, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Николаев Павел Леонтьевич1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1895

Отец: Николаев Павел Леонтьевич

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
06.08.1896
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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