Николаев Архип Павлович
мужской, родился 17.02.1901, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецНиколаев Павел Леонтьевич1870 г.р.
Дети
Николаев Михаил Архипович10.11.1924 г.р.
(Николаева) Валентина Архиповна05.08.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1901
Отец: Николаев Павел Леонтьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1924
Сын: Николаев Михаил Архипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1926
Дочь: (Николаева) Валентина Архиповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно