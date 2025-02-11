Николаев Архип Павлович 17.02.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Николаев Архип Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 17.02.1901, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Николаев Павел Леонтьевич1870 г.р.
Дети
Николаев Михаил Архипович10.11.1924 г.р.
(Николаева) Валентина Архиповна05.08.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1901

Отец: Николаев Павел Леонтьевич

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1924

Сын: Николаев Михаил Архипович

Мать ребёнка: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.08.1926

Дочь: (Николаева) Валентина Архиповна

Мать ребёнка: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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